Política 24/05/2022 16:23 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Vereador Naldo cobra construção de galeria de aduelas na Comunidade Água Limpa Foto: Divulgação O vereador Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos), o Naldo da Pista, fiscalizou na semana passada, após cobranças feitas por moradores, a situação de uma ponte de madeira localizada na Comunidade Água Limpa, no Setor Sul, na zona rural do município de Alta Floresta e levou a reivindicação até o secretário de infraestrutura, Roberto Patel. Conforme Naldo, em 2021 a Secretaria Municipal de Infraestrutura realizou reparos na ponte, no entanto, naquela ocasião, a equipe substituiu apenas as pranchas da parte superior deixando a base sem reparos e isso fez com que o problema se agravasse e a ponte apresentasse problemas mais complexos, que exigem da Prefeitura Municipal uma ação definitiva para resolver o problema. Por este motivo, o vereador cobrou do secretário Roberto Patel a construção de uma galeria pré-moldada de concreto armado. A obra, segundo o parlamentar, vai resolver o problema no local, inclusive, o tráfego de veículos de carga muito utilizados para o transporte da produção naquela região. “Cobramos do secretário a construção de uma galeria e ele nos informou que assim que concluir a construção de uma ponte na Vicinal 7ª Sul vai deslocar a equipe para iniciar os trabalhos de construção da nova galeria na Comunidade Água Limpa. Por enquanto, essa ponte e a ponte da Terceirinha estão servindo de desvio devido às obras na ponte da Comunidade Sol Nascente. Vamos continuar fiscalizando”, afirmou Naldo.

