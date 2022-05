Política 25/05/2022 08:11 Lindomar Leal/Assessoria Vereadores Claudinei e Menin participam de reunião que definiu a retomada da pavimentação do Boa Nova II Foto: Divulgação No exercício da função visando fiscalizar e acompanhar o andamento de obras públicas, os vereadores Claudinei de Souza Jesus (MDB) e Marcos Roberto Menin (MDB) participaram de uma importante reunião, na tarde de segunda-feira (23.05), com o prefeito Valdemar Gamba e a empresária Elaine Rodrigues Okubo, proprietária da Construtora Global para tratar sobre a retomada das obras de pavimentação asfáltica do bairro Boa Nova II. Participaram também da reunião o secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, Antônio Fernandes de Moraes, presidente da Associação de Moradores, Izabel Queiroz, moradora do bairro, Vanusia Santos Oliveira e o engenheiro Fernando, ambos da Direção de Engenharia da Prefeitura de Alta Floresta, além de outros moradores. Durante a reunião a empresária Elaine Okubo confirmou que na segunda-feira (30.05) os maquinários retomaram as obras de pavimentação no bairro. A confirmação foi comemorada pelos vereadores e pelos moradores. "A obra terá andamento e tenho fé que será concluída o mais rápido possível o asfalto do Boa Nova II para iniciarmos a pavimentação do Boa Nova I. Então, é daquela forma que aconteceu, com união que se resolve", disse o vereador Claudinei de Jesus. "Essa reunião aconteceu porque as obras estavam a passos lentos e a partir dessa conversar algumas questões foram sanadas e a partir de segunda-feira os maquinários entram para valer no bairro", disse Menin. O projeto prevê mais de 35 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais. As obras foram iniciadas no dia 15 de julho de 2021, com a assinatura da ordem de serviço. Serão pavimentadas a Avenida São Carlos, Rua São Cristóvão, Rua São Sebastião, Rua São Francisco, Rua São Judas, Rua São Benedito, Rua São Braz T1, Rua São Braz T2, Rua São Luiz T1, Rua São Luiz T2, Rua Santa Luzia T1, Rua Santa Luzia T2, Rua São Cosme Damião T1, Rua São Cosme Damião T2, Rua São Geraldo, Perimetral Senhora Santana, Via Santa Rita, Rua Santo Antônio, Rua Santa Clara, Rua Santa Mônica e Rua São Gerônimo. Os investidos somam mais de R$ 5 milhões e são o resultado do convenio nº 0570/2020 assinado pela Prefeitura de Alta Floresta com o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA/MT). A contrapartida do município será de mais de R$ 700 mil.

