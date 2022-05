Política 25/05/2022 10:12 Vereadores Tuti e Ailton fiscalizam obras de pavimentação na MT-325 Foto: Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, e o vereador Francisco Ailton dos Santos, percorreram na manhã de sábado (21.05) o trecho em obras na rodovia MT-325 sentido Pista do Cabeça, com o objetivo de fiscalizar os trabalhos de preparação para a pavimentação de 22 quilômetros. Conforme os vereadores, as obras estão dentro do cronograma de execução e fazem parte de um investimento de mais de R$ 20 milhões do Governo do Estado em pavimentação e construção de pontes e bueiros. A pavimentação deste primeiro trecho da rodovia que interliga Alta Floresta a municípios como Juara e Tabaporã faz parte dos investimentos realizados com recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB). Tuti e Ailton destacaram o estado avançado da obra, principalmente a preparação do leito e subleito para a aplicação da pavimentação e explicaram que além de motoniveladoras, rolos compactadores e caminhões, a Agrimat, empresa responsável pela execução da obra, também utiliza carros pipas para molhar o trecho em obra visando dar uma melhor compactação na base.

