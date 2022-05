Política 27/05/2022 15:33 www.reportermt.com Filiada ao PT, Tigresa promete lutar por legalização das profissionais do sexo A declaração foi feita durante coletiva de imprensa realizada na tarde de quinta-feira (26). Reprodução / Olhar Direto Após garantir sua filiação no Partido dos Trabalhadores (PT) por meio de decisão judicial, a atriz de vídeos eróticos, Ester Caroline Pessatto, mais conhecida pela personagem Tigresa Vip, afirmou nessa quinta-feira (26), que pretende defender a legalização das profissionais do sexo se conseguir emplacar sua candidatura a deputada estadual nas eleições de outubro. Tigresa teve sua filiação barrada tanto pelo diretório estadual, quanto pela Executiva Nacional do PT, logo após ter sido lançada como um dos nomes a disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Alegando preconceito e machismo, ela recorreu da decisão na Justiça Eleitoral. Esta semana, conseguiu uma liminar concedida pelo juiz Alexandre Paulichi Chiovitti, da 38ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Leverger, que determinou que o PT a inclua na lista de filiados do partido no prazo de três dias. Agora, Ester terá de batalhar junto aos integrantes da sigla para conseguir ser candidata. Mesmo com resistências, afirma que ficará na sigla e vai enfrentar o desafio. "Tenho recebido muito apoio, me param na rua e pedem para tirar fotos, as pessoas se mostram chateadas. Não tem como esquecer essa rejeição, mas vou me apoiar em quem está ao meu lado", disse. "Tenho a ficha aqui assinada, da pré-candidatura, eu acho que vou ter um probleminha aí. E na convenção creio que também terei que enfrentar”, completou Tigresa. Tigresa salienta que entende estar "num Estado muito conservador ainda”, mas que pretende quebrar isso. Entre as bandeiras que ela deverá defender como candidata, está a legalização das profissionais do sexo. “Vou lutar para defender a legalização das garotas de programa. Eu sei das dificuldades que elas passam, dos sofrimentos, tem muitas que são abusadas durante o trabalho. Também lutar pelos pescadores, pelos ribeirinhos que estão aí abandonados e sofrem também", explicou. "O PT é um partido em que eu sempre acreditei. Eu vim de uma família de uma família sem-terra, então sempre acreditei no presidente Lula e vou estar sempre apoiando o presidente Lula. Estou agora firme e forte no Partido dos Trabalhadores e a minha intenção sempre foi ficar no Partido dos Trabalhadores”, finalizou.

Voltar + Política