Política 28/05/2022 08:38 Lindomar Leal/Assessoria Câmara de Alta Floresta promove reunião para definir rede de atendimento às pessoas com transtorno mental Foto: Divulgação A Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta promoveu na manhã de quarta-feira (25.05) uma importante reunião envolvendo representantes do CAPS, CRAS, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Hospital Regional e Secretarias de Saúde e Assistência Social para discutir sobre a organização de uma rende de atendimento às pessoas com transtorno mental. A reunião foi solicitada pelo vereador Francisco Ailton dos Santos depois de ter acompanhado o caso de uma família que enfrentou dificuldades para conseguir atendimento para o filho. "Solicitamos esta reunião com esses órgãos e instituições para sabermos qual direção a gente deveria tomar porque, até então, todos estavam perdidos e ninguém resolvia. Foi uma reunião boa porque já saímos com uma definição inicial do que deverá ser feito para que haja o atendimento a essas pessoas com problemas psiquiátricos", frisou o vereador. O presidente da Câmara Municipal explicou que o problema deveria ser resolvido pelos órgãos públicos, mas por conta da deficiência no atendimento as demandas chegam até a Câmara Municipal, que termina fazendo o papel de mediador entre as partes para definir o atendimento a essas pessoas. "Essa foi a primeira reunião, daremos sequência com as reuniões, inclusive, vamos entrar em contato com a Promotoria de Justiça para que a gente possa definir o atendimento para as pessoas que têm problemas psiquiátricos. Temos uma dificuldade muito grande em Alta Floresta com esse serviço, principalmente nos finais de semana por não ter ninguém e nenhum órgão à disposição para prestar esse atendimento, para levar a pessoa para uma unidade de saúde para ser medicada. Foi uma reunião produtiva, mas temos que continuar nos reunindo até chegarmos num consenso sobre quem será responsável por esse atendimento primário", disse o Presidente. Também participaram da reunião os vereadores Adelson da Silva Rezende, Ilmarli Teixeira, Leonice Klaus dos Santos e Marcos Roberto Menin, a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Mariney Viana de Araújo Munhoz e o secretário municipal de Saúde, José Aparecido dos Santos.

