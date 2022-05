Política 28/05/2022 08:43 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Vereadores indicam ao Executivo Municipal a reforma do Posto de Saúde da Rio Verde Foto: Divulgação Os vereadores Oslen Dias dos Santos, o Tuti, presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Francisco Ailton dos Santos, Reginaldo Luiz da Silva e a vereadora Leonice Klaus dos Santos visitaram esta semana o Posto de Saúde da Comunidade Rio Verde, no Setor Sul, com o propósito de fiscalizar as condições da estrutura física. Diante da demanda identificada e da necessidade de melhorias urgentes na unidade por não oferecer condições adequadas de atendimento de qualidade para a população daquela região, os vereadores fizeram a indicação ao Executivo Municipal reivindicando a reforma da unidade. Conforme os vereadores, a Administração Municipal informou que a reforma está na programação e será executada após a conclusão das obras de melhorias em andamento no Posto de Saúde da comunidade Mundo Novo, na vicinal 3ª Leste, no Setor Leste.

