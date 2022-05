A pré-candidata ao Senado, médica Natasha Slhessarenko (PSB) se reuniu com 7 dos 13 vereadores pelo município de Alta Floresta, em agenda cumprida nesta sexta-feira (27). Estiverem presentes os parlamentares Claudinei de Jesus (PSB), Francisco Ailton (Republicanos), Bernardo Patrício (MDB), Ilmarli Teixeira (PT), Leonice Klaus (PDT), José Eskiva (PL) e Oslen Dias (PSDB). Também participou do encontro a vice-prefeita do município e pré-candidata a deputada estadual, Rose Rampazio (PSB) e a ex-vereadora por Carlinda, Suzana Diniz.

Natasha cumpre agenda desde a última quarta-feira (25) pelo norte de Mato Grosso e a programação se estende até domingo. Em Alta Floresta compartilhou seus planos para o Senado Federal e respondeu questionamentos feitos pelos vereadores, que buscaram se informar sobre o projeto da pré-candidata.

“As pessoas querem o novo para mudar. Um exemplo disso é Alta Floresta. Você está muito bem. Admiro a forma arrojada como encara a disputa ao Senado. Precisa vir para cima e desbravar esse estado”, afirmou Claudinei.

Bernardo Patrício afirmou que depois do encontro, conheceu Natasha e passou a vê-la como uma opção para o Senado. “Você sabe o que quer e onde quer chegar. É importante ter você no Senado representando a nossa população mato-grossense. Acredito que vai se dar bem e Mato Grosso e o Brasil precisam de gente nova como você”, disse o emedebista.

A médica também recebeu incentivo das mulheres que ocupam cadeiras na Câmara de Alta Floresta. “As portas do meu gabinete estão abertas para você. Vai em frente. Precisamos de mais mulheres na política”, disse Leonice. Já Ilmarli parabenizou Natasha pela disposição de entrar na disputa. “Parabenizo se colocar enquanto mulher, deixar seu trabalho de lado para se colocar em outro viés. Satisfação em lhe conhecer”.

“Pode contar comigo. Vamos trabalhar juntas. Você vai chegar lá e representar nosso estado, Alta Floresta e nós mulheres”, acrescentou Suzana. Outro reforço conquistado na visita foi da vice-prefeita Rose. “Você está com disposição e tem sangue nos olhos. Admiro muito isso. Vamos construir junto e estou aqui para te defender e trabalhar. Quando alguém falar de você, vamos mostrar o seu trabalho e dizer que podemos ser diferentes”.

Colíder

Antes de chegar a Alta Floresta, Natasha encontrou o prefeito de Colíder, Hemerson Máximo (PP) e o vice Valmir Teixeira (PSB). Também acompanhou a abertura da Oficina Previne Brasil Regional Norte mato-grossense, evento que contou com a participação de profissionais e gestores de saúde de seis municípios: Colíder, Itaúba, Marcelândia, Nova Canaã do Norte, Nova Santa Helena e Nova Guarita.

Ainda esteve com o subsecretário de saúde do município, Ronaldo Adriano e com a vice-presidente da Câmara Municipal, vereadora Leila Teixeira (Patriota). Na conversa, as lideranças de Colíder expuseram a insatisfação com as condições da BR-163, apelidada de BR da morte, e com a dificuldade em fixar médicos nas cidades interioranas.

Carlinda

Em Carlinda, Natasha esteve com a prefeita Carmen Coelho (UB), a primeira prefeita mulher eleita na região. A gestora destacou a coragem da médica de enfrentar o desafio e compartilhou um pouco de sua experiência como prefeita no segundo mandato. Reuniu-se também com vereador Francisco Robério (PSB) e com o presidente municipal do PSB, Jacó Souza. Ambos se comprometeram a disseminar o nome de Natasha pela região. “Nossa família vai ser parceira, pode ter certeza”, garantiu Jacó.

Em Novo Mundo, Natasha recebeu outra apoiadora de peso. A ex-secretária de saúde, professora universitária e enfermeira Luciane Donato. Ela, que está filiada ao MDB, se identificou com o projeto da pré-candidata por também ser da área da saúde e por acreditar que as mulheres merecem ocupar os espaços de poder. “É importante ter pessoas que tenham conhecimento no Senado. Fico feliz por ter essa opção”, disse Luciane.

Em Guarantã do Norte, Natasha ainda se reuniu com médicos para levar suas intenções no projeto que constrói rumo ao Senado Federal.

Ao todo, 12 municípios serão visitados até este domingo pela pré-candidata.