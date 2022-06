Política 01/06/2022 07:00 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Vereadores Tuti e Ailton fiscalizam construção de galeria na vicinal 4ª Leste Divulgação Os vereadores Oslen Dias dos Santos (Tuti), presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, e Francisco Ailton dos Santos, visitaram na última sexta-feira (27.05) o canteiro de obras de uma galeria pré-moldada de aduelas na vicinal 4ª Leste, no Setor Leste. A construção desta galeria havia sido indicada por eles juntamente com o vereador Bernardo Patrício dos Santos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos depois que a ponte de madeira existente no local ter apresentado problemas estruturais. Conforme os vereadores, além de eliminar a ponte de madeira e resolver um problema antigo, a construção da galeria de aduelas será extremamente importante por ser uma estrutura resistente e de longa durabilidade que oferecerá melhores condições para o transporte da produção de grãos e de gado na região. Tuti e Ailton explicaram que a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos está construindo a base de concreto armado e já transportou as aduelas que serão utilizadas para construir os canais de vazão do rio.

