Política 01/06/2022 19:32 Rodrigo Costa/Gazeta Digital QUEDA DE BRAÇO: PT entra com ação e pede suspensão da filiação de Tigresa Vip Chico Ferreira O diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) entrou com uma ação na Justiça Eleitoral pedindo que a filiação da atriz pornô Ester Caroline, a Tigresa Vip, seja revogada e que todos os pedidos formulados pela defesa dela sejam julgados improcedentes. Na última quarta-feira (25), a 38ª Zona Eleitoral de Santo Antônio Do Leverger acatou o pedido de Ester e determinou a admissão da atriz da sigla. Ester teve a filiação barrada duas vezes. No domingo (29), a atriz ficou de fora da lista de pré-candidatos do PT que disputarão as eleições estaduais em 2022. “Diante de todo o exposto, em sede de contestação, o requerido requer sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados pela requerente, tendo em vista que a parte Autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, no que será realizada a mais lídima escorreita Justiça”, disse a defesa do PT. Segundo o documento, assinado pelos advogados do partido, Ester teve já teve a filiação suspensa pela Comissão Executiva Estadual, por meio de votação em um grupo de WhatsApp. Os advogados argumentam também que a mudança de domicílio eleitoral de Ester para Barão de Melgaço não foi de conhecimento do presidente do partido no município e nega qualquer contato com a agora filiada. “Desta forma, a conduta do Requerido se mostra lícita e dentro dos legais, não havendo irregularidades que coadunem com a procedência da presente ação”, diz trecho do documento. Procurada pela reportagem, a defesa de Ester disse que não tem conhecimento da ação.

