Política 03/06/2022 17:12 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Vereadores e Secretário de Inovação visitam a COMOV O vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, o vereador Claudinei de Souza Jesus e o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eloi Luiz de Almeida, visitaram na manhã do dia 27 de maio, sexta-feira, a sede da Cooperativa Agropecuária Mista Ouro Verde, localizada na Comunidade Ouro Verde, no Setor Sul do município. A visita teve como objetivo de dialogar sobre as demandas, como as condições da logística para o transporte dos produtos, mas também sobre a produção principalmente de derivados do leite. A COMOV reúne 80 produtores de leite e está recebendo a perfuração de dois poços artesiano. Os investimentos realizados pelo Governo do Estado através da Metamat - Companhia Mato-grossense de Mineração, visa contemplar uma carência de água enfrentada diariamente pela cooperativa para a produção de derivados do leite.

