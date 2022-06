Política 04/06/2022 17:00 Lindomar Leal/Assessoria Vereador de Alta Floresta destaca os benefícios do Mutirão Rural para a comunidade da Pista do Cabeça Foto: Divulgação O vereador Reginaldo Luiz da Silva, o Naldo da Pista, acompanhou no dia 28 de maio do Mutirão Rural realizado pela Prefeitura de Alta Floresta, Sistema Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-MT) e Sindicato Rural, na Comunidade Ourolanda para atender a população da região da Pista do Cabeça. O parlamentar, que durante o seu mandato tem cobrado e indicado ao Executivo Municipal e instituições um melhor atendimento para a população da Pista do Cabeça, parabenizou a iniciativa dos envolvidos no evento e destacou que o mutirão proporcionou cidadania e oportunizou aos moradores o acesso a atendimentos médicos, odontológicos, serviços assistenciais e de cidadania, atividades de cultura e lazer, sobretudo, às consultas médicas, aplicação de vacinas contra a influenza, testes rápidos de HIV, sífilis e Hepatites B e C, exames oftalmológicos com a disponibilização de óculos (armação e lente), entre outros serviços disponibilizados pelos órgãos e instituições parceiras do evento. Conforme o vereador também foi disponibilizado o serviço de registro de boletins de ocorrências, atualizações e confecções de documentos de identidade (RG) e títulos de eleitor. Além de todos os serviços de assistência social, com atualização e inclusão no Castro Único, orientações entre outros. Naldo informou ainda que foram realizados 1.032 atendimentos em um público de 231 pessoas atendidas. “Quero agradecer a todos os envolvidos que se deslocaram até o a Pista do Cabeça para prestar esse atendimento, o prefeito municipal e os secretários, a equipe do SENAR, do Sindicado Rural e destacar a equipe da POLITEC”, disse Naldo.

