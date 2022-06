Política 06/06/2022 06:10 Deputado cobra construção de casas populares para famílias em situação de vulnerabilidade Com a presença do governador Mauro Mendes (UB), em Rondonópolis, nesta última sexta-feira (3), o deputado estadual Thiago Silva (MDB) aproveitou para reivindicar investimentos para construção de casas populares para atender às famílias de menor poder aquisitivo ou em situação de vulnerabilidade social e, assim, reduzir o déficit habitacional existente no município. Ele sugeriu a realização de um termo de cooperação entre o município e o Estado, por meio do MT Participações e Projetos (MT Par), para que, assim, seja feita a adesão ao programa Mais Habitação do governo estadual. “Notamos várias regiões de Mato Grosso sendo beneficiadas com esse programa habitacional que permite a construção de casas populares, como, por exemplo, Alta Floresta, Alto Taquari, Várzea Grande, Sinop e Lucas do Rio Verde. E seria de suma importância, Rondonópolis também fazer parte deste convênio”, salientou o parlamentar. A construção de casas populares é uma política pública que atende os munícipes mais necessitados, explica Thiago, e avalia que o Estado oportuniza proporcionar moradias de qualidade para gerar o bem-estar e tranquilidade necessária para aqueles que almejam ter uma unidade habitacional própria e com custo acessível. “Acredito que existem mais de 10 mil famílias cadastradas para receber uma unidade habitacional em Rondonópolis e o projeto do Estado vem com esse objetivo de atender aqueles que moram há muito tempo ou para cá vieram e não possuem sua moradia própria”, declara o parlamentar. Após o contato feito com o presidente do MT Par, Wener Santos, o deputado tomou conhecimento da importância desse programa para atender Rondonópolis. “São muitos investimentos já feitos pelo governo de Mato Grosso na área habitacional. Se conseguirmos concretizar essa ação, será preciso que a prefeitura municipal conceda o terreno para a construção das casas populares que mudará a vida de muitos cidadãos rondonopolitanos”, diz Silva. Parcerias Para a construção das casas populares é necessária a parceria entre as prefeituras municipais e o governo estadual por meio do MT Par, Secretarias de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e de Infraestrutura (Sinfra) e Caixa Econômica Federal.

Veja também sobre Alta Floresta - MT casas populares construção Voltar + Política