O vereador Claudinei de Souza Jesus tem acompanhado de perto a luta dos moradores do bairro Cidade Bela para conseguir a tão sonhada pavimentação asfáltica e travou uma luta, junto ao executivo municipal, desde o início do mandado em busca da viabilidade de recursos para a execução da obra.

Recentemente a Prefeitura de Alta Floresta e o Governo do Estado assinatura um convênio de R$ 1.400.000,00 para a pavimentação da parte mais antiga do bairro. Desse valor, R$ 1 milhão foi destinado pelo senador Jayme Campos e os outros R$ 420.000,00 mil são de contrapartida do município.

O projeto prevê a pavimentação das ruas Saldanha da Gama TC-1, Saldanha da Gama TC-2, Ademar de Barros, Rui Barbosa, e Líbero Badaró T-1, Líbero Badaró T-2, José Garibaldi T-1 e José Garibaldi T-2 totalizando mais de 7,7 mil metros quadrados de asfalto.

Conforme o vereador Claudinei, o bairro será contemplado com outro convênio no valor de R$ 3.400.000,00 também para pavimentação asfáltica. “O projeto já foi aprovado pelo Governo do Estado e está na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística aguardando a assinatura, acredito que até o final desse mês será assinado”, informou o Vereador.

“Fizemos várias indicações e cobranças desde o início do mandato para que essa obra fosse realizada e agora, através desse convênio da Prefeitura de Alta Floresta com o Governo do Estado, tendo o apoio do senador Jayme Campos, estamos vendo a obra sair do papel e o sonho dos moradores será realizado, isso é o mais importante. Parabéns a prefeitura pela contrapartida e obrigado ao Governo do Estado e ao senador Jayme Campos por destinarem os recursos”, agradeceu Claudinei de Jesus.

Boa Nova

O vereador Claudinei de Jesus também comemorou a assinatura do convênio de R$ 2.200.000,00 para pavimentação de cem por cento do bairro Boa Nova I, assinado pela Prefeitura de Alta Floresta com o Governo do Estado. O recurso foi destinado pelo deputado federal Juarez Costa.

“Essa é mais uma conquista importante que a população do Bairro Boa Nova comemora, principalmente os moradores do Boa Nova I, que lutaram durante mais de 30 anos pelo asfalto e agora que o recurso está assegurado continuaremos cobrando para que a obra seja iniciada o mais rápido possível”, frisou Claudinei de Jesus.