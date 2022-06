Levantamento do Instituto Gerp mostra o atual presidente com 31%

Em levantamento divulgado nesta segunda-feira (6) pelo Instituto Gerp, o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em primeiro lugar na pesquisa espontânea, com 31%. Na intenção de voto espontânea, onde não é sugerido o nome dos candidatos, Bolsonaro é seguido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 28%, e Ciro Gomes (PDT), com 1%.Os demais pré-candidato não foram citados.

Na disputa direta entre o atual presidente e Lula, Bolsonaro seria reeleito nas Regiões Sul (47% a 34%), Centro-Oeste (55% x 35%) e Norte (69% x 27%).

Em cenário estimulado, Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados. Com margem de erro de 2,13 pontos, para mais ou para menos, o candidato do PT tem 39% contra 37% do representante do PL. Ciro Gomes aparece em terceiro no cenário induzido, com 7%, seguido dos 3% de André Janones (Avante).

Michel Temer (MDB), que já afirmou que não deve disputar as eleições, foi citado na pesquisa, e apareceu com 2%. Simone Tebet (MDB) também marcou 2%. Leonardo Péricles (UP) aparece em último, com 1% das intenções de votos.

O instituto ouviu 2.095 eleitores entre os dias 31 de maio e 03 de junho.