Política 07/06/2022 10:32 Governador atende Nininho e lança R$ 133 milhões em obras e serviços em Rondonópolis Foto: Divulgação O Governo de Mato Grosso investirá mais de R$ 310 milhões em obras e convênios no Sudeste do Estado. As autorizações foram assinadas na semana passada pelo governador Mauro Mendes, durante o giro que fez pela região. Somente para Rondonópolis, atendendo várias demandas apresentadas pelo deputado estadual Ondanir Bortolini – Nininho (PSD), foram anunciados mais de R$ 133 milhões, a maior parte para pavimentação e recuperação asfáltica de vias urbanas e rodovias. Ao longo desta gestão, os recursos aplicados no município somam R$ 230 milhões. Na sexta-feira (3.06), Mendes inaugurou em Rondonópolis o trecho de cinco quilômetros da avenida W-11, que recebeu investimento de R$ 23,1 milhões. “Essa obra vai facilitar o acesso à cidade de Pedra Preta e melhorar o trânsito de Rondonópolis, além de garantir um acesso para a nova ponte sobre o Rio Vermelho e vai ligar a região do bairro Sagrada Família até a BR-364”, pontua Nininho. O deputado destaca a pavimentação asfáltica da MT-471, uma extensão de 42,3 quilômetros a partir do entroncamento da BR-163, na localidade de Sete Placas, até o Assentamento Carimã e Fazenda Basso. O pavimento tem investimento de R$ 39,5 milhões. A MT-383 também será pavimentada, com R$ 32,1 milhões investidos em 27,8 quilômetros da MT-383, do Parque de Exposições ao Naboreiro. RODOVIA DO PEIXE O governador autorizou a licitação para asfaltar a MT-470, entre São José do Povo e a MT-270, e anunciou a licitação para asfaltar a MT-471, a Rodovia do Peixe, a partir do Praia Clube, passando pela Gleba Rio Vermelho, até a Comunidade Miau. Essa também é uma obra muito cobrada por Nininho e que receberá 34,7 milhões. Mauro Mendes liberou ainda a recuperação de 23 quilômetros do trecho pavimentado da MT-471. “Não é só agricultura familiar, desenvolvimento das comunidades, escoamento de produção. É a implantação de projetos turísticos e culturais. É o turismo de pesca, da contemplação, das cachoeiras e das riquezas naturais. É a expectativa de emprego e renda. Tem a localidade da Cidade de Pedra. Existe, até mesmo, a possibilidade de exploração de águas termais. Esse asfalto na MT-471 fomentará a economia dessa localidade tão importante da minha querida Rondonópolis e da nossa região Sudeste”, afirma o deputado. Foi assinada também a ordem de serviço para a restauração de R$ 29,1 quilômetros da MT-270 entre Rondonópolis e o distrito de São Lourenço de Fátima, que tem investimento previsto de R$ 15,5 milhões. “Outra obra essencial é no Distrito Industrial Vetorasso, com R$ 65 milhões viabilizados através da parceria do senador Carlos Favaro com o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio”, acrescenta Nininho. DEMANDAS ANTIGAS Nininho lembra que a realização dessas obras atendem demandas que ele vem cobrando do Governo do Estado desde 2013. “Só agora, depois de anos de idas e vindas, se concretizaram. Preciso agradecer ao governador Mauro Mendes, ao secretário Marcelo de Oliveira e ao secretário adjunto Nilton de Britto pela sensibilidade em compreender a importância dessas obras para a população de Rondonópolis”, enaltece. O deputado destaca, principalmente, a restauração de 23 quilômetros de asfalto da Rodovia do Peixe e a pavimentação de um trecho de 29 quilômetros dessa estrada. “São mais de 1.200 famílias que o governador está ajudando. Toda aquela região passará por grande processo de desenvolvimento, criando oportunidades e gerando renda para os moradores da Gleba Rio Vermelho e Comunidade do Miau“, diz Nininho. O Governo do Estado também fará o pavimento na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e da rua que dá acesso ao Conjunto Habitacional Lúcia Maggi. Além de Rondonópolis, os municípios de Campo Verde, Alto Araguaia, Alto Taquari, Alto Garças, Torixoréu, Pontal do Araguaia, Itiquira, Tesouro, Guiratinga, São José do Povo e Pedra Preta também foram beneficiados com convênios para conservação e pavimentação de ruas, drenagem, construção de ponte e revitalização de praça.

