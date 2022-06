A Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta aprovou na Sessão Ordinária de terça-feira (07.06) a Moção 041/2022, de autoria do vereador Zé Eskiva, em congratulações com a Escola de Futebol do Grêmio pela representatividade do município na Copa Sorriso que ocorreu dos dias 20 a 22 de maio.

A Escola de Futebol do Grêmio de Alta Floresta participou da competição na cidade de Sorriso com 3 equipes e conquistou excelente resultado. A equipe Sub-13 sagrou-se campeã, e a Sub-11 e a Sub-15 ficaram com o vice-campeonato. As equipes foram comandadas pelos professores Renan Oliveira, Marcel Berlanda e João Paulo Antunes de Godoi, também homenageados.

A escolinha do Grêmio de Alta Floresta está situada na Avenida Uniflor, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG). Fundada no mês de julho de 2015, no campo de Associação do Jardim das Araras, com um total de 130 alunos, sendo 115 pagantes e 15 bolsistas, atualmente a escolinha conta com quatro alunos revelados em Alta Floresta e que compõem a equipe de base do Grêmio de Porto Alegre, além de outros 11 atletas jogando no futebol de São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina.

“Agradecemos o esforço, comprometimento e o empenho de todos, que colocaram o nosso Município no mais alto patamar do cenário esportivo da região. Que este reconhecimento do Poder Legislativo seja mais um incentivo para que eventos como esse sejam”, agradece o vereador Zé Eskiva.