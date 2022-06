Política 09/06/2022 17:18 Alta Floresta: Vereadores levam secretário de infraestrutura para verificar condições de estradas Trajeto percorrido na região da Gleba Rio Azul identificou várias pontes e bueiros danificados. Vereadores fizeram indicação cobrando da prefeitura a recuperação dos trechos danificados. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, e o vereador Francisco Ailton dos Santos levaram o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, na tarde de quarta-feira (08.06) até a região da Gleba Rio Azul, no Setor Oeste, para verificarem as condições de trafegabilidade da estrada vicinal. O trajeto percorrido por eles compreendeu o trecho entre a Fazenda Vaca Branca e o Porto de Areia, uma das principais rotas de escoação da produção de grãos e gado naquela região. Nesse percurso, conforme informaram os vereadores, foram identificados bueiros e pontes danificados. Além da cobrança feita direta ao secretário, Tuti e Ailton fizeram a indicação ao Executivo Municipal reivindicando as melhorias na estrada, com o patrolamento e cascalhamento, e principalmente a recuperação das pontes e dos bueiros. Quarta Oeste – Ainda no Setor Oeste, os vereadores e o secretário de infraestrutura acompanharam os trabalhos de recuperação da vicinal Quarta Oeste. A estrada está sendo recuperadas pela equipe da Secretaria de Infraestrutura. O serviço faz parte da programação da Prefeitura de Alta Floresta para melhorias na infraestrutura das vicinais do Setor Oeste.

