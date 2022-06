Política 10/06/2022 07:58 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Vereador Naldo acompanha construção de galeria na Comunidade Água Limpa Foto: Divulgação O vereador Reginaldo Luiz da Silva, o Naldo da Pista, está acompanhando de perto a construção de uma galeria pré-moldada de concreto armado na Comunidade Água Limpa, no Setor Sul. A obra havia sido reivindicada por ele ainda em 2021, por meio de uma indicação apresentada em plenário e encaminhada ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Roberto Patel. Contudo, segundo o vereador, naquela época a equipe da secretaria substituiu apenas a madeira danificada da parte superior e deixou a base, que estava comprometida, sem os devidos reparos. Conforme Naldo da Pista, a situação se agravou no período chuvoso e principalmente com a passagem de veículos pesados carregados com grãos e gado. Agora, com o início da obra, inclusive com a base de concreto armado pronta, o vereador acredita que o problema será resolvido de forma definitiva. A galeria terá três vãos para dar melhor vazão para água do rio. A ponte está interditada e será removida nos próximos dias. Já os veículos estão passando em um desvio construído de forma provisória até a conclusão da galeria. Bueiros – Conforme o vereador, na mesma vicinal serão construídos outros dois bueiros tubulares de concreto armado em substituição às estruturas de madeiras existentes e que já

