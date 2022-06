Política 13/06/2022 17:42 Lindomar Leal/Assessoria Presidente da Câmara de Alta Floresta fiscaliza microrrevestimento na Avenida "F" Foto: Divulgação Alta Floresta está recebendo o maior investimento da sua história em uma núncia obra. São mais de R$ 31 milhões destinados pelo Governo do Estado para a aplicação de microrrevestimento, uma conquista que tem transformado a realidade de diversas ruas e avenidas da cidade que já receberam a aplicação do produto. Neste sábado (11.06), em mais uma ação fiscalizadora da aplicação dos recursos públicos, o presidente da Câmara Municipal, Oslen Dias dos Santos, acompanhou os trabalhos de revitalização do asfalto da Avenida Mário Raseira Leining, no Setor F, na região central da cidade. As obras visam a conservação e restauração de 249 ruas e avenidas e abrangem uma área total de 170,5 mil metros quadrados, ou seja, 80% das vias do município. Ao todo serão revitalizados 98,6 quilômetros. “A fiscalização da aplicação dos recursos públicos é uma das principais funções do vereador e nós temos feito isso diariamente, mas também precisamos enaltecer e parabenizar o prefeito Chico Gamba por esta importante obra e também agradecer o Governo do Estado e todos os deputados e senador envolvidos na destinação dos recursos, para contemplar a população de Alta Floresta com mais esse benefício”, enalteceu Tuti.

