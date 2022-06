Política 15/06/2022 11:01 Lindomar Leal/Assessoria Vereadores parabenizam a Prefeitura de Alta Floresta por construção de galeria na 4ª Leste Foto: Divulgação A conclusão da construção de uma galeria pré-moldada na Vicinal 4ª Leste foi muito elogiada pelos vereadores Oslen Dias dos Santos, o Tuti, presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Francisco Ailton dos Santos, e Bernardo Patrício dos Santos. A obra havia sido indicada pelos parlamentares como solução definitiva para o problema de uma ponte de madeira e melhorias na logística de transporte da produção de grãos da região. Conforme os vereadores, a galeria tem mais de 100 metros quadrados, uma base de concreto armado e cinco canais para a vazão do rio, uma estrutura com durabilidade estimada em aproximadamente 100 anos. Para os vereadores, a construção desta galeria demostra o cuidado e a atenção que a gestão municipal tem com as estradas vicinais, principalmente em proporcionar melhores condições de trafegabilidade para a população que reside na rural e para os usuários das vicinais, bem como o transporte da produção agropecuária. Na tarde de terça-feira (14.06) o vereador Tuti e o vereador Francisco Ailton foram até a galeria verificar a conclusão da obra.

