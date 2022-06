Política 16/06/2022 07:14 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Sessão noturna teve participação expressiva da população Foto: Divulgação A primeira sessão ordinária noturna realizada pela Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta na noite desta terça-feira (14.06) contou com a participação expressiva da população. Ao todo 59 pessoas compareceram no Plenário do Poder Legislativo para acompanhar os debates e as deliberações e centenas acompanharam a transmissão ao vivo na página da câmara no facebook. A alternância na realização das sessões foi estabelecida pela Resolução 210/2022 de iniciativa da vereadora Ilmarli Teixeira, com o propósito de proporcionar condições para que a população participe das atividades do Poder Legislativo e acompanhe os trabalhos dos vereadores. Para o empresário Luis Gasques com as sessões noturnas a população poderá acompanhar o trabalho dos vereadores com mais facilidade. "Moro a 200 metros da Câmara mais de dia estava impossível vir assistir, agora, a noite sim, fica mais fácil e é importante para as pessoas conhecerem o trabalho do vereador, é a hora de fazer a cobrança, participar e verificar o que está sendo feito para o seu bairro, para a cidade e para o município", disse. "É muito importante a população saber o que os nobres vereadores estão fazendo aqui na Câmara. A gente que trabalha no decorrer do dia não tem como vir na terça-feira, às 09 horas, participar da sessão. Já a noite tem facilidade para participar", disse Antônio Aparecido de Oliveira Santos, o Cido Borracheiro. A presidente da Associação Amamos Animais, Leir Ribeiro, aprovou a alternância das sessões. "Achei bem interessante porque é a oportunidade de a população participar. Não vamos arrumar desculpa agora, quem cobra, critica, quer alguma coisa para a cidade tem que vir na Câmara Municipal participar também", convocou. A vereadora Ilmarli Teixeira fez avaliação positiva. "A participação da população é de suma importância para que o nosso trabalho tenha visibilidade e o processo da transparência, que é dar conhecimento à sociedade das nossas ações e elas terem o conhecimento dos projetos que tramitam nessa casa, e de que forma eles contribuem para o município na forma de ações, de proposituras que beneficiam o nosso município em desenvolvimento tanto social e econômico. Isso nos dá uma condição de que possamos continuar com os nossos objetivos de oportunizar a população para que participe das sessões e que venham conosco fazer as devidas cobranças à gestão pública", disse. "A volta das sessões noturnas vai facilitar a presença da população na sessão noturna. Então, queremos convidar a população para a próxima que é daqui 15 dias", convidou o presidente Tuti.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Sessão noturna participação população Voltar + Política