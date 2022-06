Política 16/06/2022 07:17 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Vereador Ailton acompanha reforma e ampliação da UBS Bom Jesus Foto: Divulgação O vereador Francisco Ailton dos Santos está acompanhando de perto o andamento da reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde IX Bom Jesus. As obras tiveram início neste mês e deverão se estender pelos próximos seis meses. Conforme a planta baixa, elaborada pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM-MT), a área total construída será de aproximadamente 300 metros quadrados, quase a metade do terreno que tem cerca de 700 metros quadrados. O novo prédio terá recepção, estacionamento privativo para ambulância, sala de procedimentos e coleta com banheiro, sala de imunização, farmácia, banheiros masculino e feminino para o público, três consultórios, sala para inalação, consultório odontológico, sala para esterilização, sala de administração, sala de expurgo, almoxarifado, sala para as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), copa, banheiro para os profissionais e uma sala para depósito de material de limpeza (DML). A nova unidade também vai ganhar um estacionamento para veículos adequado. Na antiga estrutura o espaço era reduzido e os veículos ficavam à margem da rua. De acordo com a Prefeitura de Alta Floresta, a reforma e ampliação está sendo executada pela empresa L.A Construções contratada pela Enel Green Power Salto do Apiacás e receberá um investimento de R$ 1.200.000,00, como parte do programa de compensação pelo uso dos recursos hídricos. A UBS Bom Jesus está localizada na Travessa 13 de Maio, no Setor Norte 1, e atende uma população de aproximadamente 3.500 pessoas residentes em uma região que compreende os bairros Bom Jesus, Novo Horizonte, Sol Nascente e Jardim Perimetral. O prédio antigo foi construído no ano de 2004 por iniciativa dos próprios moradores e tinha pouco mais de 200 metros quadrados de área construída para abrigar um consultório médico, consultório odontológico, sala de vacina, sala de enfermagem, sala para curativo, sala administrativa e uma pequena recepção, além de banheiros masculino e feminino. Naquela época o vereador Francisco Ailton fazia parte da associação de moradores e participou da mobilização. Hoje, 18 anos depois, ele comemora novamente, principalmente a ampliação. "É gratidão ao nosso prefeito por estar sempre atendendo as nossas cobranças e parabenizar a população do nosso bairro e dos outros bairros que também são atendidos no posto de saúde do Bom Jesus. Esta é uma conquista de todos nós que vai proporcionar melhorias significativas no atendimento, com mais conforto, comodidade para os usuários e para os profissionais que tanto se empenham diariamente para atender quase 3.500 pessoas", enalteceu o vereador. Para atender a população até a conclusão das obras, a Prefeitura de Alta Floresta alugou uma residência localizada na Rua LN-2 e transferiu a estrutura da Estratégia Saúde da Família (ESF). Os atendimentos continuam normalmente de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

