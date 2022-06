Política 19/06/2022 18:42 Lindomar Leal/Assessoria Presidente da Câmara parabeniza prefeitura de Alta Floresta por recuperação das vicinais do Setor Oeste Foto: Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, percorreu na manhã de sábado (18.06) várias estradas vicinais do Setor Oeste, principalmente as comunidades Lagoa Santa, Santa Mônica e Santa Luzia, com o objetivo de verificar o patrolamento e cascalhamento realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos. “Fizemos várias cobranças para melhorias nas estradas do Setor Oeste diante das demandas apresentadas pela comunidade em várias comunidades e neste sábado fomos verificar o serviço realizado pela Prefeitura de Alta Floresta. Ficou um trabalho excelente, parabéns ao prefeito Chico Gamba e ao secretário Roberto Patel”, disse Tuti. Na vicinal 4ª Oeste, Tuti cobrou a recuperação de uma ponte de madeira. Conforme o presidente do Legislativo, a vicinal dá acesso ao Rio Teles Pires é muito movimentada. “A prefeitura fez um trabalho excelente na 4ª Oeste, falta agora recuperar a ponte de madeira”, disse.

