Política 20/06/2022 09:21 ITIMARA FIGUEIREDO Lideranças de Paranaíta recebem presidente da Assembleia Legislativa Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) cumpre agenda na região do extremo Norte. No dia 17, se reuniu com o prefeito Osmar Moreira (PSD), vereadores e secretários municipais na Prefeitura Municipal de Paranaíta, cidade distante a 56km de Alta Floresta. Antes, esteve em Carlinda onde entregou uma patrulha mecanizada. Defensor de ações que fomentem a agricultura familiar, Botelho destinou convênio de R$ 2,91 milhões para a construção de uma ponte sobre o rio Paranaíta, com 82 metros, que vai melhorar o acesso das 700 famílias do assentamento São Pedro. Recursos já liberados para início das obras. Os pequenos agricultores desse assentamento produzem hortifruti, pecuária, bacia leiteira e estão organizados através de cooperativa. Secretário de Obras em Infraestrutura e Saneamento, Marcos Franco informou que o projeto será atualizado para a execução do empreendimento. No projeto original, a contrapartida da prefeitura seria de R$ 727 mil. “A emenda do deputado através da Sinfra destinada à construção da ponte que dá acesso ao assentamento São Pedro vai atender pelo menos centenas de famílias. O recurso já está na conta e vamos atualizar o projeto para iniciar as obras. O deputado tem uma visão boa e está sempre investindo na região”, disse o secretário. Botelho também conferiu as obras de revitalização do Parque de Exposições Mauro Zanetti de Paranaíta. Obra deverá será entregue pela prefeitura no dia 29 de junho, aniversário da cidade, que terá exposição agropecuária e shows com entrada gratuita para os quase 13 mil habitantes. “Estamos aqui na região norte, para rever os amigos, as pessoas, os apoiadores, os companheiros e também para uma conversa sobre o estado e o município, sobre a situação da saúde, das escolas, enfim, é uma visita de trabalho em Paranaíta. Nós destinamos emenda pra fazer uma ponte grande aqui que vai ligar o povo do assentamento à cidade, são pessoas que produzem, principalmente da agricultura familiar que é um setor que defendo”, afirmou Botelho. “O deputado já é companheiro nosso de longa jornada. Deputado Botelho, nosso presidente da Assembleia, que tem ajudado Paranaíta. Uma das maiores ajuda neste momento é uma das pontes que nós precisamos da construção. Uma ponte de 85 metros que dá acesso ao nosso assentamento São Pedro, que hoje tem aproximadamente 4 mil pessoas que lá residem, cerca de mil lotes rurais. Isso vai melhorar muito o acesso aquela comunidade. A ponte que está lá hoje é uma ponte quebrada que suporta até 3 mil quilos. Agora já tem 1 milhão e 600 mil reais na conta. Nós vamos só fazer uma atualização na planilha pra fazer a licitação e se Deus quiser em poucos dias, nós teremos a ordem de serviço pra uma empresa boa construir bem rápido pra atender nossa comunidade”, disse o prefeito. De acordo com o prefeito. O assentamento São Pedro tem famílias que estão lá há mais de 20 anos, ou seja, um assentamento que consolidado com estrutura econômica, com diversificação de produção.

