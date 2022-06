Política 21/06/2022 17:40 Lindomar Leal/Assessoria Indicado pelo vereador Tuti, caminhão para a iluminação chega a Alta Floresta Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, comemorou a chegada de um caminhão com cesto hidráulico aéreo para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos. O veículo havia sido indicado por ele no começo do ano para melhorar os serviços de manutenção na rede de iluminação pública da cidade. “No começo do ano, vendo a necessidade da equipe que faz este serviço, indicamos ao prefeito Chico Gamba que comprasse esse veículo. Então, mais uma vez quero agradecer ao prefeito que atendeu a um pedido nosso e parabenizar porque foram investidos recursos próprios nesta aquisição”, disse Tuti. Conforme nota divulgada pela Prefeitura de Alta Floresta, o caminhão foi adquirido com recursos próprios oriundos da contribuição paga pela população para o custeio dos serviços de iluminação pública. O investimento foi de R$ 875 mil. O caminhão da marca Volvo é movido a diesel e equipado com cesto hidráulico acoplado que possibilita giro de 360º e atinge uma altura máxima de trabalho de 20 metros e possui capacidade de carga para 16 mil quilos sendo comandada pelo sistema hidráulico acoplado em sua base.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Vereador Tuti iluminação Indicação Voltar + Política