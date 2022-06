Política 22/06/2022 17:09 Presidente Tuti fiscaliza recuperação da vicinal 2ª Oeste O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, vereador Oslen Dias dos Santos, o Tuti, fiscalizou na tarde desta terça-feira (21.06) a recuperação da estrada 2ª Oeste, no Setor Oeste. Tuti explicou que o Setor Oeste está sendo contemplado com um serviço diferenciado realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos para resolver os problemas de trafegabilidade nas estradas do setor. Além da construção de pontes e bueiros. “Estamos acompanhando de perto esse trabalho de melhoria que a secretaria de infraestrutura está realizando no Setor Oeste e hoje fomos fiscalizar a recuperação na 2ª Oeste. Está ficando um serviço excelente, realmente. O prefeito Chico Gamba e o secretário Roberto Patel estão de parabéns por atender as demandas daquela população”, disse o presidente da Câmara Municipal.

