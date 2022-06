Política 25/06/2022 15:03 Lindomar Leal/Assessoria Vereador Tuti acompanha reforma do Posto de Saúde do Ramal do Mogno A Prefeitura de Alta Floresta, por Projeto Nova Chance vinculado à Secretaria Municipal de Gestão, Governo e Planejamento, iniciou recentemente as obras de melhorias no Posto de Saúde do Ramal do Mogno. Na tarde de quinta-feira (23.06), o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, foi até a unidade para acompanhar os trabalhos de reforma. As melhorias foram indicadas por ele ao Executivo Municipal visando proporcionar melhores condições de trabalho para os profissionais e também de atendimento da população. “Desde que foi construído o prédio do posto de saúde do Ramal do Mogno não recebia uma reforma como a que está sendo feita. O prefeito Chico Gamba está de parabéns porque está investindo pesado em obras de estruturação das nossas unidades de saúde para proporcionar melhores condições de atendimento para a população”, enalteceu.

