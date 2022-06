Política 28/06/2022 06:14 LINDOMAR LEAL Assessoria de Comunicação Alta Floresta: Micropavimento e reformas de escolas e postos de saúde são pautas da primeira reunião da Comissão de Assuntos Relevantes Foto: Divulgação Na manhã desta segunda-feira (27.06) a Comissão de Assuntos Relevantes se reuniu na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta para discutir sobre os serviços de micropavimentação e as obras de reforma de postos de saúde e de escolas. Participaram da reunião os vereadores Darli Luciano da Silva, que conduziu os trabalhos, Adelson da Silva Rezende, Derci Paulo Trevisan (Pitoco) e Francisco Ailton dos Santos. Presenciaram também a reunião representante da Secretaria Parlamentar do Legislativo Municipal, bem como da Secretaria de Apoio às Comissões Parlamentares. A Comissão de Assuntos Relevantes foi instituída pela Resolução nº 211/2022 e nomeada pela Portaria nº 052, com a finalidade de fiscalizar o recebimento e aplicação de todos os recursos relativos a obras de infraestrutura no município de Alta Floresta. Presidida pelo vereador Darli Luciano Silva, a Comissão de Assuntos Relevantes atuará pelo período de 120 dias. Neste período a comissão poderá convidar entidades e entes da administração, além de solicitar ao presidente da Câmara, profissionais e técnicos especializado necessário para compor de maneira assistencial os trabalhos da comissão. O vereador Claudinei de Souza Jesus completa o número de membros que integram a comissão. Ao abrir os trabalhos, o vereador Luciano Silva disse que tem recebido algumas reclamações em relação as obras de micropavimentação e, por conta disso, se dirigiu ao encarregado da empresa que está realizando as obras para questionar sobre os serviços e alertar sobre defeitos. Segundo o vereador, o responsável se comprometeu a verificar e solucionou o defeito pontual apresentado. Luciano Silva também pontuou que as obras de reforma de postos de saúde e reformas de escolas devem receber atenção especial da comissão e como nenhum vereador possui condições técnicas de acompanhar e fiscalizar os trabalhos, a instituição da comissão possibilita a solicitação de contratação de profissionais, através da Câmara Municipal, para que possam dar este suporte. “Não é uma ação de oposição, mas de efetivamente desenvolver um trabalho de representante no legislativo”, afirmou ao indicar que no período de recesso parlamentar, no mês de julho, seja feito o levantamento das obras em andamento, com a identificação dos problemas para serem apresentados na próxima reunião da comissão.

