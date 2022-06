Política 28/06/2022 06:17 LINDOMAR LEAL Assessoria de Comunicação Alta Floresta: Vereadores visitam UBS no Residencial Universitário Vereadores Tuti, Bernardo e Ailton visitam unidade para verificar as condições juntamente com Carlos Nascimento, responsável pelas obras de reforma dos Postos de Saúde da cidade e da rural. Os vereadores Bernardo Patrício dos Santos, Francisco Ailton dos Santos e Oslen Dias dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta visitaram na manhã do dia 24, sexta-feira, a Unidade Básica de Saúde Valfredo José de Santana, localizada na Rua Vital Brasil no Residencial Universitário. A visita foi acompanhada pelo administrador Carlos do Nascimento Silva, lotado na Direção de Gestão da Secretaria de Gestão, Governo e Planejamento da Prefeitura de Alta Floresta e responsável pelas obras de reformas das unidades de saúde da cidade e da rural. Conforme os vereadores, o Programa Saúde da Família do Residencial Universitário está na lista das unidades que receberão melhorias estruturais. As obras visam melhorar as condições de trabalho para os profissionais e de atendimento da população. Atualmente, a Prefeitura de Alta Floresta está com as obras de reforma do PSF do Ramal do Mogno. As obras são executadas pelos reeducandos do Projeto Nova Chance coordenado pelo servidor efetivo Marcelo Oliveira.

