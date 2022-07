Política 01/07/2022 16:52 LINDOMAR LEAL Assessoria de Imprensa Alta Floresta: presidente da câmara acompanha a aplicação do microrrevestimento no centro da cidade Foto: Divulgação O primeiro compromisso do dia da agenda do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, foi acompanhar nas primeiras horas da manhã de quinta-feira (30.06) os trabalhos de aplicação do microrrevestimento nas Ruas (travessas) que fazem a ligação das Avenida Ariosto da Riva e Ludovico da Riva Neto. “Começamos cedo o trabalho de fiscalização da aplicação do microrrevestimento que chega na região central da cidade para revitalizar o asfalto deteriorado, melhorar o visual e transformar o centro da nossa cidade com melhorias na logística. Mais uma obra importante que conta com o apoio dos deputados Nininho, Neri Geller e do senador Carlos Fávaro que destinou mais de R$ 29 milhões para o município executar esse importante serviço para a população”, enalteceu Tuti. O Presidente da Câmara aproveitou para alertar a população sobre a interdição das Avenidas e das travessas para a execução do serviço. Tuti pediu a compreensão da população e atenção com a sinalização.

