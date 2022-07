Política 01/07/2022 16:56 Vereador Pitoco indica construção da nova sede da Secretaria de Infraestrutura Foto: Divulgação Construído há mais de 35 anos, ainda em madeira, o prédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos de Alta Floresta chamou a atenção do vereador Derci Paulo Trevisan, o Pitoco, por não oferecer mais condições adequadas de trabalho e atendimento ao público. Por este motivo, na manhã de quarta-feira (29.06) se reuniu com a Diretoria de Cidades, Célia Maria de Castro, e o engenheiro Fernando do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal, para ver a viabilidade de construção de um novo prédio. Como desdobramento da reunião, Pitoco protocolou junto ao Executivo Municipal no mesmo dia o Ofício 014/2022 reivindicando da Direção de Cidades a elaboração do projeto para a construção de uma nova sede para a SINFRA. “A Secretaria de Infraestrutura está funcionando em uma estrutura muito antiga que indiscutivelmente necessita desta inovação uma vez que a atual estrutura física foi construída há décadas, por este motivo, faz necessário novas acomodações aos servidores. Já tivemos a sinalização positiva quanto a elaboração do projeto e nós fizemos o compromisso de buscar junto aos deputados e senadores os recursos necessários para a execução desta bora”, afirmou o Vereador.

