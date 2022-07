Política 04/07/2022 06:31 LINDOMAR LEAL Assessoria de Imprensa Presidente da Câmara vistoria andamento de reforma do Posto de Saúde do Ramal do Mogno Foto: Divulgação Na tarde de sexta-feira (01.07), o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, foi até a Unidade Básica de Saúde do Ramal do Mogno, na zona rural do município, para acompanhar o andamento das obras de reforma. As melhorias foram indicadas por ele ao Executivo Municipal visando atender as reivindicações da comunidade e principalmente para proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais e de atendimento para os usuários dos serviços de saúde. Conforme o presidente Tuti, a Prefeitura de Alta Floresta por meio do Projeto Nova Chance, que é vinculado à Secretaria Municipal de Gestão, Governo e Planejamento, iniciou no mês de junho as obras no Posto de Saúde. Além da cobertura, a unidade vai receber melhorias nos ambientes internos e também a pintura.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Câmara de Alta Floresta Vereador Tuti vistoria Posto de Saúde Ramal do Mogno Voltar + Política