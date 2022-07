Política 05/07/2022 08:56 LINDOMAR LEAL Assessoria de Imprensa Presidente da Câmara parabeniza nova diretoria do Rotary Club de Alta Floresta Foto: Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, prestigiou na noite de sábado (02.07) a posse da nova diretoria do Rotary Club de Alta Floresta, da Casa da Amizade e do Interact Club para o Ano Rotário 2022-2023. Tuti parabenizou Zamir José Mendes por assumir a presidência do Rotary Club, Marlucia Oliveira Trindade pela presidência da Casa da Amizade e Enzo Kenji Ono Cardoso pela presidência do Interact Club. O presidente do Parlamento Municipal desejou sucesso à nova diretoria e todos e enalteceu a importante ação da família rotária em Alta Floresta. “A família rotária faz a diferença em Alta Floresta por fazer um trabalho social fantástico em prol das pessoas que necessitam. E nós tivemos o prazer de participar da transmissão de cargo e posse das novas diretorias, então, desejamos sucesso a todos na missão neste novo ano rotário”, disse o Presidente da Câmara.

