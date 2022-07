Política 05/07/2022 08:59 LINDOMAR LEAL Assessoria de Imprensa Vereador Menin agradece Deputado Dilmar por destinar emenda para aquisição de ambulância Foto: Divulgação O município de Alta Floresta foi contemplado no dia 28 de junho, terça-feira, com o repasse financeiro realizado pelo Governo de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de Saúde no valor de R$ 250 mil. O recurso foi destinado pelo deputado estadual Dilmar Dal Bosco por meio da Emenda nº 309/2022 para investimentos na aquisição de uma ambulância. O vereador Marcos Roberto Menin destacou o compromisso do deputado com a destinação de recursos para atender as demandas do município. Menin agradeceu a emenda para a compra de uma ambulância ao ressaltar a importância desta aquisição para o transporte de pacientes. “A emenda destinada pelo Deputado Dilmar Dal Bosco já está em caixa e agora a prefeitura poderá fazer esse importante investimento para atender a nossa população principalmente com o transporte dos pacientes. Então, fica aqui os meus agradecimentos ao deputado DIlmar Dal Bosco por destinar mais esse investimento para o nosso município”, disse Menin.

