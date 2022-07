Política 06/07/2022 13:14 LINDOMAR LEAL Assessoria de Imprensa Câmara de Alta Floresta antecipa para hoje Sessão Ordinária do dia 12 Expediente administrativo e atendimento ao público serão suspensos de 11 a 15 de julho para dedetização e sanitização do prédio. Foto: Divulgação A Sessão Ordinária do dia 12, próxima terça-feira, será realizada na noite desta quarta-feira (06.07) conforme a Portaria 57/2022 do dia 01, quinta-feira. A antecipação leva em consideração a realização de serviços de dedetização e sanitização dos ambientes internos da Câmara Municipal, com execução prevista para serem realizados a partir do dia 11 de julho, segunda-feira. Por este motivo o expediente administrativo e o atendimento ao público estão suspensos entre os dias 11 a 15 de julho. Neste período apenas os serviços essenciais serão prestados em regime de plantão ou escala de rodízio das 08:00 às 11:00 horas. A medida visa assegurar a saúde de todos os servidores, vereadores e da população e segue as recomendações de segurança. A portaria também considera a Resolução 203/2021 e as alterações promovidas pela Resolução 210/2022, que estabeleceram a alternância de períodos das sessões ordinárias semanais, mantendo-se o período diurno às 09 horas e do período noturno às 19 horas. Como a sessão ordinária de ontem, terça-feira, aconteceu no período matutino, a sessão desta quarta-feira terá início às 19 horas, com transmissão ao vivo através da Live na página da Câmara Municipal no Facebook.

