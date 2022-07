Política 08/07/2022 09:05 LINDOMAR LEAL Assessoria de Imprensa Alta Floresta: presidente da câmara e prefeito visitam posto de saúde em reforma no ramal do Mogno O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, e o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, juntamente com o secretário de infraestrutura, Roberto Patel, e o empresário Valdines Antônio Martins Rojas, ex-secretário de esportes do município, visitaram na tarde de quarta-feira (06.07) a Posto de Saúde no Ramal do Mogno. Tuti explicou que a unidade de saúde está em reforma desde o final do mês de junho e o objetivo da visita foi vistoriar o andamento das obras. O presidente ressaltou ainda que o prédio não recebia uma reforma total como a que está sendo realizada pela Prefeitura de Alta Floresta desde que foi construído. “Esta reforma era esperada pela população há muitos anos. Então, parabéns ao prefeito Chico Gamba por estar investindo recursos próprios do município nas reformas e melhorias das unidades de saúde. A reforma do Posto de Saúde do Ramal do Mogno é a terceira em andamento”, disse Tuti.

