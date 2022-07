Desde a semana passada, o governador Mauro Mendes (União) vem recebendo manifestações abertas de apoio de prefeitos de todas as regiões de Mato Grosso, pedindo que ele dispute a reeleição. Até o momento, já foram 133 chefes de executivos municipais que pediram que o atual governador concorra novamente ao cargo.

O número deve crescer ainda mais, já que alguns prefeitos estão viajando e, quando souberam do movimento municipalista, já declararam que irão protocolar o apoio ao governador.



Os prefeitos citam os trabalhos desenvolvidos por Mauro Mendes e que as manifestações são por ações concretas já realizadas. Apesar do governador ainda não ter confirmado que irá disputar o pleito, ele já declarou publicamente que está construindo uma possível candidatura com seu partido e aliados.

As manifestações de apoio, tanto de prefeitos, líderes de movimentos sociais e comunitários, empresários, população em geral e parlamentares, devem fazer com que Mendes se decida nos próximos dias.

O prefeito de Pontes e Lacerda, Alcino Pereira Barcelos, e seu vice Wilson Joaquim Moreira, pediram que tanto Mauro Mendes com o vice Otaviano Pivetta se candidatem a reeleição. “Baseando-se no trabalho extremamente eficiente e dinâmico que foi feito pelo nosso Estado em especial pela região Oeste e ainda mais por Pontes e Lacerda, ainda temos agradecer todo o emprenho dessa dupla arrojada e dinâmica à frente do Estado de Mato Grosso”, diz trecho de uma carta que foi enviada pelo prefeito ao governador.

Outra manifestação de apoio foi do prefeito de Colíder Hemerson Lourenço Máximo (Maninho), que declarou “apoio incondicional à reeleição”, “apoiando os projetos e plano de governo do senhor Mauro Mendes”.

Valdemar Gamba, prefeito de Alta Floresta, afirmou que “a condução da gestão pública realizada por Vossa Excelência alçou o Estado de Mato grosso ao nível de solidez fiscal, orçamentária e financeira jamais vista anteriormente”.

“Por considerar todos os reflexos positivos de vossa exímia gestão pública para os municípios, se faz necessário externar nosso pedido a Vossa Excelência, para que concorra novamente ao cargo de governador”.

“Nossa manifestação baseia-se em fatos, não apenas projetos, fatos iniciados, obras, investimentos, que beneficiam a população, especialmente nossa aqui do Araguaia e do nosso Ribeirãozinho, que nunca recebeu tantos investimentos e nunca contou com tanta atenção, sensibilidade e eficiência”, afirmou o prefeito de Ribeirãozinho, Ronivon Parreira das Neves. No Município, por exemplo, a presidência da Câmara e todos os vereadores também assinaram um documento pedindo que Mendes concorra.

Já a prefeita Janailza Taveria Leite, de São Félix do Araguaia, afirmou que “nunca antes, um governador fez tanto por Mato Grosso, por esta região e, especialmente, pelo município de São Félix do Araguaia”.

“Venho manifestar o meu total apoio e pedir ao governador Mauro Mendes que mantenha sua candidatura ao Governo de Mato Grosso”, afirmou.

De Jaciara, a prefeita Andrea Wagner declarou apoio ao governador. “Eu apoio o projeto de reeleição do governador Mauro Mendes, pela sua forma de administrar o estado de Mato Grosso com seriedade, respeito e transparência. Mauro tem um olhar sensível aos municípios, Jaciara é exemplo do quanto ele tem pensado nas cidades com menor índice de arrecadação. Tenho admiração pelo trabalho social que desenvolve em Mato Grosso”, disse.

O movimento agrega prefeitos de todos os partidos, em decorrência da atuação do governador na hora de fazer investimentos públicos, por não distinguir as ações pela sigla partidária.

Esse é o caso, por exemplo, dos prefeitos da Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sócio Ambiental Alto do Teles Pires, que congrega os municípios de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Cláudia, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, São José do Rio Claro, Sinop, Tapurah, União do Sul e Vera.

“Diante de toda nossa satisfação, afirmamos e reiteramos a extrema importância a continuidade dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos e executados, portanto, intercedemos pela permanência à frente da administração de nosso estado, asseguramos nosso total apoio à candidatura à reeleição ao Governo do Estado de Mato Grosso”, conforme consta na declaração do consórcio, que foi assinada pelos prefeitos da região.

O prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin, foi outro chefe de executivo, que declarou publicamente o apoio a possível candidatura de Mauro Mendes, pelo “trabalho incansável, toda a dedicação e sensibilidade para as demandas do estado, o qual resultou a transformação da visibilidade de Mato Grosso perante toda a nação”.

Já o prefeito de Barra do Garças, Adilson Gonçalves de Macedo, declarou “apoio irrestrito a candidatura de Mauro Mendes por acreditar no progresso e bem estar do povo mato-grossense e por entender que a sua gestão tem feito de nosso estado uma referência nacional em desenvolvimento e eficiência na administração pública”.