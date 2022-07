Mauro Mendes diz que Neri Geller chegou a propor o palanque aberto e, depois, decidiu fechar com a esquerda

O governador Mauro Mendes (União Brasil) criticou o deputado federal Neri Geller (PP), que, na semana passada, fechou aliança com o prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB). Para o chefe do Executivo Estadual, não pegou bem para o parlamentar o fato de ele ter anunciado a parceria após ter sido “chantageado” pelo emedebista.

As declarações de Mauro fazem referência ao fato de o deputado ter buscado viabilizar o seu projeto de candidatura ao Senado junto ao grupo de esquerda, com o apoio do prefeito. Emanuel chegou a dizer, claramente, que só apoiaria Geller se ele rompesse com o governador.

Ele, inclusive, chegou a dar prazo para que o deputado fizesse um aceno público de rompimento. Antes de fechar com a federação e com o prefeito, o deputado se reuniu com o governador Mauro Mendes, no Palácio Paiaguás. No dia seguinte, contudo, o parlamentar fechou aliança com o maior adversário político do governador.

“O Neri Geller conhece bem esse cenário político aqui da Capital. Vamos esperar as decisões serem tomadas e, em função delas, eu, como governador, também tomo as minhas. Eu não senti isso [ser chantageado com ameaça de rompimento], porém o tom que o prefeito usou foi extremamente ameaçador e ficou muito ruim pro Neri, no final do dia, ir lá botar panos quentes. Mas isso é um problema do Neri com o senhor prefeito de Cuiabá, não meu”, disse o governador.

Mauro Mendes destacou que, na conversa de quinta-feira à noite, Neri Geller propôs o palanque aberto, sem a definição de apoio a Wellington Fagundes (PL). “Ele foi um dos que propuseram também o palanque aberto, não fui eu. A proposta veio de vários atores. Inclusive, do senhor Neri”.