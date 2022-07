Muitas vidas estão sendo ceifados, além de damos materiais, traumas e percas de vidas, vem acontecendo constantemente na BR 163, uma rodovia que tem um intenso trânsito de carretas e veículos baixo, que já é conhecida como BR da Morte.

As eleições estão se aproximando e com certeza muitos candidatos a reeleição e outros preiteando pela primeira vez uma cadeira tanto na Assembleia legislativa estadual, federal, senado, governo do estado e federal, irão defender a publicação desse corredor da morte, mas assim que se elegerem com certeza tudo irá cair no esquecimento, por parte dos políticos eleitos.

Nesta sexta-feira (15/07), por volta das 10h30min, na entrada de Guarantã do Norte/MT, aconteceu mais um acidente aonde se envolveu duas carretas, que se chocaram, uma na traseira da outra, com o impacto a gabine da carreta ficou destruída, o motorista foi socorrido pelo corpo de bombeiro e encaminhado ao Hospital Municipal, com vários ferimentos.

Segundo informações preliminares, a carreta da frente reduziu a velocidade para passar no quebra-molas e a que vinha atrás acabou colidindo violentamente, devido a velocidade em que trafegavam.