O vereador Oslen Dias dos Santos, o Tuti, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, visitou na tarde de quinta-feira (14.07), o PSF Ramal do Mogno para acompanhar o andamento das obras de reforma que a Prefeitura de Alta Floresta está realizando no local.

“Estamos acompanhando desde o começo as obras nesta unidade porque foi uma demanda da comunidade que defendemos junto a administração e cobramos do prefeito Chico Gamba as melhoras na estrutura para proporcionar melhorias no atendimento da população”, disse o Presidente.

Tuti destacou a conclusão da cobertura, a ampliação da porta principal e as melhorias internas. O prédio também receber uma nova pintura.