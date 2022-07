Na tarde do dia 11, segunda-feira, o vereador Derci Paulo Trevisan, o Pitoco, o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, o engenheiro Fernando Pereira Rodrigues, e o secretário de Esportes e Lazer, Pedro Salustiano, percorreram vários pontos da Perimetral Rogério Silva para demarcação das melhorias que serão realizadas pela Prefeitura.

"A Perimetral foi a principal bandeira de campanha porque há 20 anos, no meu primeiro mandato, eu já cobrava as melhorias e fiz um propósito de se eleito iria lutar junto ao Executivo para que as melhorias acontecessem porque conheço o sofrimento de quem passa por ela, é uma via estreita, sem visibilidade. Então, agora, o prefeito Chico Gamba fez o compromisso de executar as melhorias, inclusive com a duplicação e a implantação de pelo menos seis rotatórias”, destacou Pitoco.

Conforme o Vereador está em estudo a implantação de rotatórias no encontro com a Avenida Ayrton Senna, próximo ao Parque Zoobotânico, entre o Residencial Almeida Prado e o Setor H, no acesso para a Rua do Araújo e no Boa Nova I e nos setores D, H e F.