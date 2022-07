Governador afirmou que decisão foi tomada em consenso com a família e após ouvir a população

O governador Mauro Mendes (UB) anunciou sua pré-candidatura à reeleição no pleito marcado para setembro deste ano e atribuiu a decisão ao desejo de que Mato Grosso "continue no rumo certo".



O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa, na noite desta segunda-feira (18.07), na sede do União Brasil em Cuiabá Conforme o governador, a pré-candidatura teve o aval da sua esposa, a primeira-dama Virginia Mendes, e de seus filhos.



"Estar na política demanda muito a nossa presença e muitas vezes deixamos de estar com a família. Muitas vezes fico a semana toda sem conseguir ver minha filha pequena. Deus tem sido generoso comigo, com minha esposa, que recentemente teve um problema sério e agora está curada. E é preciso ter o apoio da minha família em mais esse desafio", ressaltou.



Mauro Mendes relatou que, nos últimos meses, ouviu muito a população, lideranças regionais, partidárias e representantes de todos os segmentos, em especial durante as entregas, vistorias e anúncios de obras em dezenas de municípios de todas as regiões.



"Não basta ter o desejo: é preciso ouvir as pessoas, saber se estamos fazendo um bom trabalho, se as nossas decisões estão ou não melhorando a vida da população. Fico honrado em ter o apoio de 140 prefeitos e de ter recebido tantas mensagens positivas da população. Tudo isso me deixou muito motivado", afirmou.



Ele listou os avanços já obtidos na gestão e as centenas de obras em andamento, a exemplo dos seis grandes hospitais que estão sendo construídos no Estado.





"Ao longo desses três anos e meio conseguimos mudar a realidade do Governo de Mato Grosso, com apoio da Assembleia, da bancada federal e da população. Estamos com obras na Saúde, na Educação, na Infraestrutura, na Segurança. Vamos entregar 2500 km de asfalto novo até o final do ano, nossa Polícia é uma das mais equipadas do país, nossos estudantes tem material didático de escola particular. Já estamos em um outro Mato Grosso", elencou.

O governador frisou que buscará um novo mandato para dar continuidade a uma forma correta de fazer gestão, focada em resultados e em levar mais qualidade de vida a todos os mato-grossenses.