Presidente do PT de Mato Grosso, o deputado estadual Valdir Barranco protocolou notícias-crime no Ministério Público Estadual (MPE) contra 14 sindicatos rurais e duas cooperativas agropecuárias do estado. Segundo o parlamentar, as entidades estão espalhando fake news nas redes sociais contra o ex-presidente Lula e o partido. A medida jurídica requer, com urgência, a análise das notícias-crime e a responsabilização criminal das entidades e também do autor intelectual das notas de repúdio publicadas pelos sindicatos rurais.

As manifestações vieram a público depois que Lula consolidou o apoio a candidatura de Neri Geller (PP) ao Senado e incluiu o senador Carlos Fávaro (PSD) na equipe de coordenação da campanha petista. Fávaro e Neri são vistos como peças-chave para a abertura de um diálogo com o setor produtivo de Mato Grosso. Contudo, setores mais ligados à direita se manifestaram via os sindicatos, repudiando a aliança e criticando Lula e o PT.



"A cada dia que passa, estamos vendo casos em várias localidades do País, onde a indução contra a ideologia de esquerda vem, criminosamente, causando morte, fomentando ameaças e criando terra fértil para que brasileiros e brasileiras se enfrentem, não no campo democrático e das ideias, mas na barbárie gerada, notadamente, pela disseminação do ódio através de fake news, conforme claro no teor das notas de repúdio guerreadas", destaca o documento entregue ao Ministério Público.



Em maio, o Partido dos Trabalhadores já havia anunciado uma força-tarefa para combater tentativas de prejudicar a imagem do presidenciável. Em Mato Grosso, por exemplo, o petista vinha sendo alvo de outdoors em diversas rodovias e terrenos urbanos. As publicações chamavam o ex-presidente de "ex-presidiários", "traidor da pátria" e "maldito". Algumas das manifestações tiveram a autoria ou patrocínio ligados ao movimento conservador de Mato Grosso, que é bolsonarista.