O vereador Luciano Silva participou na manhã desta quinta-feira (21.07) de uma importante reunião com a secretária municipal de Educação de Alta Floresta, Lucineia Martins de Matos, com o diretor de transito, transporte e segurança, Eder Luciano Cordeiro de Souza, e com o empresário Alex Martins Ola.

Conforme o vereador, o empresário está fundando uma associação de cliclistas e procurou ele para buscar junto ao Executivo Municipal uma parceria com a Câmara Municipal de Vereadores, para desenvolver ações e atividades de educação no trânsito.

"Nesta reunião nós discutimos os modelos de materiais que poderão ser implantados e para que esse trabalho inicie ainda este ano através desta parceria”, explicou o vereador Luciano.

O objetivo é levar palestras sobre educação no trânsito para as escolas da rede municipal principalmente a educação infantil. “Esse é o período de iniciação escolar e de aprendizagem e proporcionar aos nossos alunos a oportunidade de saber o que pode e o que não pode no trânsito vai contribuir muito para a formação de cidadãos conscientes sobre as questões que envolvem o trânsito”, ressaltou Luciano Silva.

Para o vereador a educação no trânsito nos anos iniciais da educação também é importante para que os alunos saibam como proceder quando estiverem no trânsito, seja como pedestres ou como condutores.

“A preocupação agora é preservar a vida e a integridade física das nossas crianças, por isso esta parceria entre a Câmara Municipal de Vereadores, a Prefeitura de Alta Floresta através da Secretaria de Educação e a Direção de Trânsito, juntamente com a associação de ciclistas que está sendo criada, será muito importante para desenvolvermos estas ações e termos a médio e a longo prazo um transito que ofereça mais segurança para a população”, frisou.