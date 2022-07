A vereadora Ilmarli Teixeira enalteceu a aquisição de um trator agrícola com implementos pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta através de uma emenda parlamentar no valor de R$ 305.600,000 destinada pela deputada federal Roda Neide.

"Assim que assumi o secretário Marcelo me procurou e conversamos sobre a aquisição de uma patrulha para a secretaria de agricultura, a partir daí iniciamos esse trabalho com a deputado Rosa Neide. Então, foi através de uma demanda apresentada pelo secretário Marcelo que nós obtivemos êxito na aquisição desses maquinários, que serão importantes para o fortalecimento da agricultura familiar do município", destacou a Vereadora.

O secretário de Agricultura e Pecuária, Marcelo Fernando Pereira Souza, explicou que a patrulha mecanizada será essencial para alavancar e fortalecer o Programa Patrulha Mecanizada. “Hoje nós contamos com uma única máquina, o que é bem pouco pra gente conseguir dar um serviço de qualidade à agricultura familiar. Então, com a aquisição de um trator, mais uma grade, mais um distribuidor de calcário e sementes, vamos conseguir somar isso ao que nós já temos e para reduzir o tempo de espera do produtor para ter o seu serviço realizado”, disse.

Marcelo explicou ainda que além de ter mais agilidade e celeridade nas ações, a Secretaria de Agricultura e Pecuária vai entregar para a Agricultura Familiar um serviço com maior qualidade. “Vamos conseguir fazer muito mais serviços do que nós estávamos fazendo porque o nosso trator estava com a capacidade limitada, estávamos fazendo apenas gradagem e nivelamento do solo. Agora com esse trator novo vamos conseguir fazer também a distribuição de calcário, de adubo, a semeadura e até mesmo a roçagem”, ressaltou.

O Secretário fez questão de destacar a articulação da vereadora Ilmarli junto a deputada federal Rosa Neide visando a viabilidade do recurso para a aquisição da patrulha. “Sou muito grato porque a vereadora Ilmarli atendeu a demanda da secretaria de agricultura bem como da agricultura familiar do município levando esse pedido para a deputada Rosa Neide, que prontamente nos atendeu e destinou esse recurso", disse Marcelo.

"Enquanto vereadora cuja função é fiscalizar, cobrar e propor ações que melhorem a vida da população, me sinto também responsável na cobrança para aquisição de máquinas e equipamentos que possam contribuir com o município através dos parlamentares aos quais represento pelo meu partido. Meu mandato é participativo e coletivo em prol daqueles é daquelas que contribuem com o desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso município. Meu mandato é para a população", frisou a vereadora Ilmarli.