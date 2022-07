Com Braga Netto na vice, PL aprova chapa que vai concorrer ao Palácio do Planalto; ato ocorreu neste domingo (24), no Rio

O Partido Liberal aprovou, por unanimidade, a chapa de Jair Bolsonaro e Walter Braga Netto como candidatos a presidente e vice-presidente, respectivamente, nas eleições deste ano. O ato ocorreu na convenção da legenda, realizada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, neste domingo (24).

Bolsonaro foi aclamado pelos apoiadores no momento em que foi chamado para o palco. Ele entrou no estádio ao som do jingle da campanha, “Capitão do Povo”, cantado pela dupla sertaneja Mateus e Cristiano. A expectativa era de que o evento reunisse cerca de 10 mil pessoas, mas, até a atualização mais recente desta reportagem, não havia contagem oficial. O estádio do Maracanãzinho estava lotado na chegada do presidente.

Em discurso, o presidente criticou gestões petistas e exaltou feitos do seu governo, citando as obras de transposição do Rio São Francisco e o auxílio emergencial oferecido durante a pandemia. "Como este governo não pensa nos mais pobres?", questionou Bolsonaro, ao lembrar também da criação do Auxílio Brasil. Ele exaltou aliados, como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). "Eu sei que a pessoa mais importante aqui sou eu, mas se não é o Arthur Lira, esse cabra da peste de Alagoas, não teríamos chegado aonde chegamos."

Os ex-ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e Eduardo Pazuello (Saúde) estavam presentes, além de parlamentares, como Carla Zambelli (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Daniel Silveira (PTB-RJ).

Bolsonaro ganhou as eleições de 2018 e foi eleito presidente da República pelo Partido Social Liberal (PSL). Agora, a busca por um novo mandato se dá pelo PL, legenda que integra o Centrão. Se no pleito anterior o então candidato tinha segundos em tempo de televisão e poucos recursos, neste ano contará com maior tempo de propaganda nas telas e mais recursos financeiros.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a legenda com a maior fatia do fundo eleitoral será o União Brasil, com R$ 782 milhões. O PL, de Bolsonaro, conta com R$ 288 milhões. O tempo de propaganda de cada sigla é distribuído de acordo com o desempenho do partido nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados. No pleito de 2022, o PL terá 20 minutos e 40 inserções.

Vice de Bolsonaro

Braga Netto, que atuou como ministro da Defesa e ex-assessor especial da Presidência da República, será o vice na chapa com Bolsonaro. O militar é um rosto conhecido na região fluminense.

Ele foi responsável por chefiar a intervenção federal no estado, em 2018. Na prática, o militar substituiu o então governador Luiz Fernando Pezão (MDB) nas decisões sobre a segurança pública durante o período. Além disso, ele atuou, ainda no Rio, durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em 2016.

O ex-ministro da Defesa se filiou em março ao Partido Liberal. Sendo assim, será uma chapa pura, em que ambos os candidatos são do mesmo partido. Atualmente, Bolsonaro aparece em segundo lugar nas pesquisas eleitorais. O primeiro turno vai ocorrer em 2 de outubro e eventual segundo turno no dia 30 do mesmo mês.

A eleição, vista como uma das mais importantes da democracia brasileira, se dá em um contexto em que o país atinge recorde de eleitores aptos a votar. Segundo o TSE, 156 milhões de brasileiros poderão comparecer às urnas. Em comparação com a última eleição, em 2018, o país ganhou quase 10 milhões de novos eleitores. Naquele ano, 147 milhões de pessoas puderam votar, uma diferença de 6,2% em relação ao número de 2022.