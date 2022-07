Emissora será responsável por gerar o sinal da propaganda eleitoral e transmitir para as demais

A TV Centro América, afiliada da Rede Globo de Televisão, foi definida como a emissora geradora do horário eleitoral gratuito no estado de Mato Grosso. O compromisso foi firmado na manhã desta quarta-feira (20.07), durante reunião presidida pelo juiz auxiliar da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral, Bruno D’Oliveira Marques.

“Trata-se de um encargo maior à emissora. Ela será responsável por gerar o sinal da propaganda eleitoral e transmitir para as demais emissoras. Agradecemos imensamente a TVCA que sempre esteve à disposição da Justiça Eleitoral cumprindo essa função, e novamente se prontificou a auxiliar neste ano”, afirmou o juiz que coordena os atos administrativos necessários à operacionalização da propaganda eleitoral no rádio e na televisão para as Eleições de 2022.

Para o diretor de Programação, entretenimento e comunicação da Rede Mato-grossense de Comunicação, Ulisses Serotini, a parceria reforça o compromisso com a democracia e com a transparência do processo eleitoral. “Quando um veículo como a Centro América se coloca à disposição da justiça, do Tribunal Regional Eleitoral, vai ao encontro com o que de fato a população quer, principalmente o eleitor. De algo transparente, para que a gente possa levar as propostas de cada candidato, para que a gente possa passar por mais uma eleição de forma bastante democrática e com muita paz”, afirmou.

Próximos passos

O próximo passo será a definição da emissora geradora de rádio. Concluída esta etapa, será marcada uma reunião ampliada envolvendo todos os partidos, coligações, emissoras de rádio e televisão do Estado. O objetivo será definir as regras técnicas referentes ao horário eleitoral. Em seguida, será realizado o sorteio da ordem de veiculação da propaganda.

De acordo com o calendário eleitoral, a propaganda eleitoral gratuita será transmitida a partir de 26 de agosto. O encerramento no rádio e televisão será no dia 29 de setembro. A reunião na TV Centro América contou a presença do secretário Judiciário do TRE-MT, Breno Gasparoto, e do coordenador de Gestão da informação do TRE-MT, Gustavo Silveira Castor.