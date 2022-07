O Podemos de Mato Grosso realiza convenção estadual nesta segunda-feira (25), a partir das 19 horas, na Assembleia Legislativa (auditório Milton Figueiredo), onde na oportunidade vai definir os nomes da legenda para a disputa de deputado estadual e federal na eleição deste ano.

“Montamos um bom time para a disputa de estadual e federal. São homens e mulheres preparados, com serviços prestados a diversos segmentos da sociedade, e sobre tudo com ficha limpa e boas propostas. Não tenho dúvida que o Podemos vai eleger dois deputados estadual e um federal. O compromisso dos nossos candidatos é com boa política e a defesa de um Mato Grosso que se desenvolva levando oportunidades para todos os municípios mato-grossenses”, disse o vereador Dilemário Alencar, presidente do Podemos em Mato Grosso.

Na pauta da convenção do Podemos também será discutida a composição para coligações majoritárias ao cargo de governador e senador. O presidente do partido informou que vai defender que os convencionais deleguem poderes para os membros de a executiva estadual definir até o prazo legal definido pela legislação eleitoral, a homologação de apoio aos cargos majoritários.

“Como ainda não temos oficializada a candidatura de outras legendas ao cargo de governador e senador, e prudente deliberar que os membros da executiva estadual tenham poder para aprovar as alianças majoritárias. Entretanto, no caso do cargo ao governo de Mato Grosso, vou defender que aprovemos indicativo de apoio à reeleição do governador Mauro Mendes. Inclusive convidei o governador para participar da nossa convenção. Já para o cargo de senador, vamos discutir se lançamos candidatura própria ou se vamos apoiar a candidatura de senador de outra agremiação partidária”, explicou o vereador Dilemário.

Consta na lista de pré-candidatos a deputado estadual do Podemos os nomes dos vereadores Dilemário Alencar (Cuiabá), vereador Adriano Carvalho (Primavera do Leste), vereador Arnildo Neto (Diamantino), vereador Luciano Silva (Alta Floresta), vereador Lennon Corezomae (Barra do Bugres), vereadora Elaine Antunes (Tangará da Serra), ex-vereador Marcelo Bussiki (Cuiabá), suplente de vereador Valdemir Bernardino (Cuiabá), suplente de vereador Valmir da Farmácia (Nova Olímpia) e suplente de vereador Nilson Portela (Cuiabá). Já na lista para deputado federal, conta os nomes do o exdeputado federal Cabo Juliano Rabelo (Cuiabá), do médico Marcos Harter (Sorriso), do corretor Manoel Noshang (Nova Mutum), do professor Cesar Rascec (Juína), da ex-secretária de Assistência Social de Várzea Grande, a advogada Mara Araújo, e da servidora aposentada da Sema Leonice Lotufo.