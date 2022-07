Os vereadores Bernardo Patrício dos Santos, Francisco Ailton dos Santos e Oslen Dias dos Santos, o Tuti, presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, visitaram na manhã desta segunda-feira (25.07) o Posto de Saúde no Ramal do Mogno com a intenção de acompanhar as obras de reforma realizadas pela Prefeitura de Alta Floresta.

Os vereadores parabenizaram a gestão por estar investindo recursos próprios em melhorias na unidade de saúde para melhorar o atendimento da população daquele setor.

Os vereadores destacaram também que o prédio já recebeu uma cobertura nova, a ampliação das janelas e da porta principal de acesso, além de melhorias externas e internas. Eles ressaltaram ainda que as obras fazem parte do cronograma de melhorias nas unidades de saúde que irá contemplar vários setores da zona rural e da cidade.