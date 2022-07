Partido irá oficializar adesão durante convenção do União Brasil, no dia 5

O governador e pré-candidato à reeleição, Mauro Mendes (UB), recebeu o apoio antecipado do Podemos. O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (25.07), durante a convenção estadual do partido. De acordo com o presidente do Podemos e vereador por Cuiabá, Dilemário Alencar, o apoio será oficializado no dia 5 de agosto, durante a convenção que irá lançar a candidatura de Mauro Mendes à reeleição.



"Nós apoiamos a sua candidatura à reeleição. E fizemos isso porque o senhor pegou um Estado quebrado, com salários atrasados, viaturas sem fazer ronda porque o Estado devia os postos de gasolina, a Saúde não funcionava, as estradas abandonadas. E o senhor trabalhou muito, e hoje temos um Estado superavitário, que paga tudo em dia e está fazendo obras para todo lado", afirmou.



Conforme Dilemário, esse apoio é "pragmático" e alicerçado em um Governo "que apresentou resultados, não só para Cuiabá, mas para Mato Grosso inteiro".



"O Mauro Mendes reabriu a Santa Casa, que o prefeito deixou fechar. E hoje é um Hospital Estadual. Durante a covid, o governador abriu o Centro de Triagem na Arena Pantanal, que salvou milhares de pessoas, porque no postinho não tinha atendimento, não tinha remédios, não conseguia exames. O Podemos vai estar nessa caminhada rumo à reeleição, porque Mato Grosso não pode voltar para trás", completou.



Mauro Mendes agradeceu o apoio do partido e se comprometeu a continuar trabalhando muito para entregar resultados à população, caso seja reeleito.



"Não tenho dúvida nenhuma que os serviços que o Estado têm o dever de prestar estão melhorando em todos os cantos de Mato Grosso. Temos obras nos 141 municípios e queremos continuar trabalhando para melhorar a vida dos mato-grossenses", afirmou.